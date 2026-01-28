Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഓടുന്ന കാറിൽനിന്ന്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 5:34 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 5:34 PM IST

    ഓടുന്ന കാറിൽനിന്ന്​ കുട്ടി പുറത്തേക്ക്​ തലയിട്ടു, രക്ഷിതാവിനെതി​​​രെ ട്രാഫിക്​ പൊലീസ്​ നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    രഹസ്യ ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തി​ന്റെ നടപടി
    ഓടുന്ന കാറിൽനിന്ന്​ കുട്ടി പുറത്തേക്ക്​ തലയിട്ടു, രക്ഷിതാവിനെതി​​​രെ ട്രാഫിക്​ പൊലീസ്​ നടപടി
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ വാഹന ഉടമയെ സൗദി രഹസ്യ ട്രാഫിക് വിഭാഗം പിടികൂടി. യാത്രക്കിടെ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നിയമലംഘനം നടത്തിയതിനാണ് നടപടി. വാഹനത്തി​ന്റെ ഡോർ വിൻഡോവിലൂടെ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

    ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ശരീരം ഭാഗികമായി പുറത്തിടുന്നത് അതീവ അപകടകരമാണെന്ന് ട്രാഫിക് വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷ സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത്​ ഗുരുതര ട്രാഫിക്​ നിയമലംഘനമാണ്​. വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്കും ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകും.

    എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന്​ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Child seatTraffic ViolationSaudi Traffic Department
    News Summary - Child stuck his head out of a moving car; Traffic police action against parent
    Similar News
    Next Story
    X