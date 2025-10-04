Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:35 AM IST

    വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ചി​ല്ല വാ​യ​ന

    chilla
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: അ​ഞ്ചു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലെ ചി​ല്ല വാ​യ​ന. അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യ് ര​ചി​ച്ച പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​മാ​യ 'മ​ദ​ർ മേ​രി കം​സ് ടു ​മീ' എ​ന്ന ഓ​ർ​മക്കുറി​പ്പു​ക​ളു​ടെ വാ​യ​ന വി.​കെ ഷ​ഹീ​ബ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​ട്ടോ​ത്ത് ര​ചി​ച്ച 'ഇ​രീ​ച്ചാ​ൽ കാ​പ്പി'​ന്റെ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വ​ച്ച് സ​ബീ​ന സാ​ലി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹ​രി​ത സാ​വി​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ നോ​വ​ലാ​യ 'സി​ൻ' ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം വി​പി​ൻ കു​മാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​നു​ണ്ണി ര​ചി​ച്ച 'കേ​ര​ളം ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ' എ​ന്ന കൃ​തി​യു​ടെ വാ​യ​ന ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വാ​യ​ന​യി​ലെ വേ​റി​ട്ട പു​സ്ത​കം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻഡ​റി ക്ലാ​സി​ലെ മ​ല​യാ​ളം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണ്. 14 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ള പു​സ്ത​ക​ത്തെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ബാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു.ച​ർ​ച്ച​ക്ക് നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഉ​പ​സം​ഹ​രി​ച്ച് എം. ​ഫൈ​സ​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ് ലാ​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

