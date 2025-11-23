Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 8:04 AM IST

    ചെ​റു​വാ​വ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    ചെ​റു​വാ​വ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം
    കെ.​എം.​സി.​സി ചെ​റു​വാ​വ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി ചെ​റു​വാ​വ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്​​സി​റ്റ്​ 20-ൽ ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സൈ​ദ് പെ​രി​ങ്ങാ​വ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ല്ലാ​വി​ധ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളെ ചേ​ർ​ക്കാ​നും ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ബ​ഷീ​ർ സി​യാം​ക​ണ്ടം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​നീ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഫി​റോ​സ് പ​ള്ളി​പ്പ​ടി, വാ​ഹി​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി, ഉ​സ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​പി. സ​ലീം സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​യാ​സ് സി​യാം​ക​ണ്ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmccsoudi news
