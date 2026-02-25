Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിലുടനീളം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 9:26 AM IST

    സൗദിയിലുടനീളം ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുക’ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദിയിലുടനീളം ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുക’ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കുമായി ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുക’ എന്ന വിപുലമായ ആരോഗ്യ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും ഹെൽത്ത് ഹോൾഡിങ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ഫഹദ് അൽജലാജൽ കാമ്പയി​െൻറ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

    റിയാദിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷിക്കുക’ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതി ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.

    സൗദി ഹെൽത്ത് ഹോൾഡിങ് കമ്പനിയും വിവിധ ഹെൽത്ത് ക്ലസ്​റ്ററുകളും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 10 അവശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനകളാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഇതി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    റമദാൻ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പരിശോധനകൾ നടത്താൻ പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. രക്തസമ്മർദം അളക്കൽ, പൊണ്ണത്തടി പരിശോധന, വൻകുടൽ കാൻസർ പരിശോധന, സ്തനാർബുദ പരിശോധന തുടങ്ങിയവ കാമ്പയി​െൻറ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignlaunchedSaudi Arabia
    News Summary - ‘Check Your Health’ campaign launched across Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X