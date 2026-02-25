സൗദിയിലുടനീളം ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുക’ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി

സൗദിയിലുടനീളം ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുക’ കാമ്പയിന് തുടക്കമായിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കുമായി ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കുക’ എന്ന വിപുലമായ ആരോഗ്യ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും ഹെൽത്ത് ഹോൾഡിങ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ഫഹദ് അൽജലാജൽ കാമ്പയിെൻറ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
റിയാദിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷിക്കുക’ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതി ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.
സൗദി ഹെൽത്ത് ഹോൾഡിങ് കമ്പനിയും വിവിധ ഹെൽത്ത് ക്ലസ്റ്ററുകളും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 10 അവശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനകളാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിെൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
റമദാൻ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പരിശോധനകൾ നടത്താൻ പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. രക്തസമ്മർദം അളക്കൽ, പൊണ്ണത്തടി പരിശോധന, വൻകുടൽ കാൻസർ പരിശോധന, സ്തനാർബുദ പരിശോധന തുടങ്ങിയവ കാമ്പയിെൻറ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
