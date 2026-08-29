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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 7:00 AM IST

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ; ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

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    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ; ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
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    ജി​ദ്ദ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​മാ​നു​ഷി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഐ​ക്യ​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ 23-ാമ​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ത​ക്ക ശേ​ഷി ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​യി​ൽ കാ​ത​ലാ​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സം​യു​ക്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഒ.​ഐ.​സി​യു​ടെ പ​ങ്കും പ​ദ​വി​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തി​െൻറ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി, സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മ​ന്ത്രി, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ‘ഇ​രു​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര’​ത്തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഇ-1’ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ധി​നി​വേ​ശ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പു​തി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് കേ​വ​ല​മൊ​രു കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ക​സ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലേ​മി​നെ അ​തി​െൻറ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ചു​റ്റു​പാ​ടി​ൽ നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വേ​ർ​പെ​ടു​ത്താ​നും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​മെ​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​യെ നേ​രി​ട്ട് ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

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    TAGS:OICislamicForeign MinisterSaudi Arabia
    News Summary - Challenges in the Islamic world
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