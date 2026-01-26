Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:03 AM IST

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സാ​ലി നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സാ​ലി നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി

    കൊ​ല്ലം: ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ഇ​ള​മ്പ​ഴ​ന്നൂ​ർ കി​ഴ്തോ​ണി എ​ള്ളു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി (90) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം. ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ. ഭാ​ര്യ: ന​ബീ​സ ബീ​വി. ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ സൗ​ദി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ എ​ക്​​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ മു​നീ​ർ എ​ള്ളു​വി​ള, അ​ബ​ഹ ലേ​ഖ​ക​ൻ മു​ജീ​ബ് എ​ള്ളു​വി​ള​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പി​താ​വാ​ണ്. റ​ഹീം, മു​നീ​റ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​റ്റു​മ​ക്ക​ൾ. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ലി​ജി​ന, ജാ​സ്​​മി​ൻ.

