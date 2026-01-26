ചടയമംഗലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാലി നിര്യാതനായിtext_fields
കൊല്ലം: ചടയമംഗലം ഇളമ്പഴന്നൂർ കിഴ്തോണി എള്ളുവിള വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാലി (90) നിര്യാതനായി. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഖബറടക്കം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ചടയമംഗലം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ. ഭാര്യ: നബീസ ബീവി. ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ സൗദി മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് മുനീർ എള്ളുവിള, അബഹ ലേഖകൻ മുജീബ് എള്ളുവിള എന്നിവരുടെ പിതാവാണ്. റഹീം, മുനീറ എന്നിവരാണ് മറ്റുമക്കൾ. മരുമക്കൾ: സക്കീർ ഹുസൈൻ, ലിജിന, ജാസ്മിൻ.
