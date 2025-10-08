Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:07 AM IST

    'സി.​എ​ച്ച് കാ​ല​ത്തി​നു മു​ന്നേ ന​ട​ന്ന നേ​താ​വ്'- ശ​രി​ഫ് കു​റ്റൂ​ർ

    'സി.​എ​ച്ച് കാ​ല​ത്തി​നു മു​ന്നേ ന​ട​ന്ന നേ​താ​വ്- ശ​രി​ഫ് കു​റ്റൂ​ർ
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും പേ​റി അ​രി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്പി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്ര​യ​ത്നി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു സി. ​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ സാ​ഹി​ബെ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി. സി ​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 'സി.​എ​ച്ച് സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ നി​ത്യ​യൗ​വ്വ​നം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി. ​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.സി.​എ​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ചെ​യ്ത​ത് ആ ​കാ​ല​ത്തെ ജ​നി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടി മ​ണ്ണി​നെ പാ​ക​മാ​കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളും സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് വേ​ണ്ടി ചെ​യ്തു​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും കാ​ല​ത്തി​നു മു​ന്നേ ന​ട​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​സ്ത​ഫ ബാ​രി​ക്ക്, അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി, നൗ​ഷാ​ദ് ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജം​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വ​ഗ​ത​വും ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

