Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 6:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 6:20 AM IST

    സി.എച്ച് കണാരൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    സി.എച്ച് കണാരൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ച്ച് ക​ണാ​ര​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    ഫി​റോ​സ്‌ ത​യ്യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സി.​പി.​എം പ്ര​ഥ​മ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​എ​ച്ച്‌ ക​ണാ​ര​ന്റെ 53ാം ഓ​ർ​മ​ദി​നം പു​തു​ക്കി കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി. ബ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ൽ ഡി ​പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സി​.എ​ച്ച് ക​ണാ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ താ​ഴെ​ക്കി​ട​യി​ലെ ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്കി​പ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കും​വി​ധം ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഫി​റോ​സ്‌ ത​യ്യി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബാ കൂ​വോ​ട്, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ്‌ ക​ണ്ണ​പു​രം, ഒ​ല​യ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​വാ​ദ് പ​രി​യാ​ട്ട്, മ​ർ​ഖ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം അ​ന​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

