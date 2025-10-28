സി.എച്ച് കണാരൻ അനുസ്മരണംtext_fields
റിയാദ്: സി.പി.എം പ്രഥമ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സിഎച്ച് കണാരന്റെ 53ാം ഓർമദിനം പുതുക്കി കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി. ബത്ത ഹോട്ടൽ ഡി പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തിയ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി കെ.പി.എം സാദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സി.എച്ച് കണാരൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ താഴെക്കിടയിലെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അനുഭവത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണെന്നും ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുംവിധം നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പരിപാടി നടപ്പാക്കൽ ഇടത് സർക്കാരുകളുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഫിറോസ് തയ്യിൽ അനുസ്മരണ കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. കുടുംബവേദി സെക്രട്ടറി സീബാ കൂവോട്, കേളി സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണപുരം, ഒലയ്യ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി ജവാദ് പരിയാട്ട്, മർഖബ് യൂനിറ്റ് അംഗം അനസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗങ്ങളായ ഷമീർ കുന്നുമ്മൽ സ്വാഗതവും സെബിൻ ഇക്ബാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register