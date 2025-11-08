Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:06 AM IST

    സി​ജി റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്കം

    സി​ജി റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്കം
    സി​ജി റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ഡോ. ​ഷൈ​ല കോ​യ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സെന്റർ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്രി​യേ​റ്റിവ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 20 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ട്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത മോ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​താ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാം. ഡോ. ​ശൈ​ല കോ​യ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളും നേ​തൃ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ങ്ങ​നെ വ​ള​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന് ല​ളി​ത​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​ജി റി​യാ​ദ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി.​എ​ച്ച്. മു​നീ​ബ്, സി.​എ​ൽ.​പി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ത​ങ്ക​യ​ത്തി​ൽ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് അ​ലി, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​സ്ത​ഫ മാ​ന​ന്തേ​രി, വൈ.​എ​ൽ.​പി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഫെ​ബീ​ന നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശ​ഹാ​ന അ​ലി, സൈ​ന ഫ​ർ​സീ​ൻ, ഷ​ഫ്ന നി​ഷാ​ൻ, ഫ​ഹീം റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Saudi Newsgulf news malayalamCG Riyadh Chapter
