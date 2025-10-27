Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    27 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    27 Oct 2025 7:59 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി കേ​ന്ദ്ര സി​ല​ബ​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കി​ല്ല -കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ

    K.T. Jalil MLA speaks to media persons in Dammam
    കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ദ​മ്മാ​മി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: 300 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് 600 കോ​ടി ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന പി.​എം ശ്രീ ​എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​നം ഒ​പ്പി​ട്ടാ​ലും കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സി​ല​ബ​സു​ക​ൾ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ൻ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​രി​ഷ്‍കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​ണ്. ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട് അ​ന്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​രോ​ധം കാ​ര​ണം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ക്കു​ക.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക്ക് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം കേ​ര​ളം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലീം​ലീ​ഗു​കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കു​ളു​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സി​ല​ബ​സ് പ​ഠി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ദ്യം വേ​ണ്ട​ത്. ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​തെ കേ​ര​ളം മാ​റി​നി​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തോ​ടെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം തി​ക​ച്ചും അ​പ​ഹാ​സ്യ​മാ​ണ്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​രെ സ്വ​ന്തം സു​ഹൃ​ദ് വ​ല​യ​ത്തി​ൽ പോ​ലും ഉ​ൾ​പെ​ടു​ത്താ​ത്ത സ​ഖാ​ക്ക​ന്മാ​രാ​ണ് ഇ​ട​ത് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത്. പി​ന്നെ​ങ്ങ​നെ ബി.​ജെ.​പി ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

