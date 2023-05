‘കോവിഡിൽ മരണപ്പെട്ട പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കണം’

cancel camera_alt ഒ.​ഐ.​സി.​സി നി​വേ​ദ​നം അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ പു​ളി​ക്ക​നും, ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ദ​മ്മാം: കോ​വി​ഡി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ദ​മ്മാ​മി​ലെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​കെ. സ​ലിം എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക. സ്പോ​ൺ​സ​റി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​യ ഇ​ഖാ​മ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബ​ലി​യാ​ടാ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​വാ​ൻ സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക. സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ഖാ​മ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക. ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

News Summary -

Central assistance should be provided to expatriate families who died in covid