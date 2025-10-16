Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:55 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സൗ​ദി​ത​ല ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​രം: അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സൗ​ദി​ത​ല ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​രം: അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ത​ല ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, ഇ​സാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ക്വി​സ് മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യ​ സ​യ്യി​ദ് ത​മീം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഹു​ദാ എ​ന്നി​വ​രും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    ദ​മ്മാം: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സൗ​ദി​ത​ല ക്ല​സ്റ്റ​ർ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദ​മ്മാം അ​ൽ​മു​നാ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ 35ൽ അധി​കം സ്കൂ​ളു​ക​ളെ പ്ര​തിനി​ധാനം ചെയ്ത് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ​മു​നാ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, ഇ​സാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​ണ്‌ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ശാ​സ്ത്ര അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ര​മ്യ പ്രെ​നി​ൽ, സൂ​ര്യ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഫൗ​മി​യ ഹ​നീ​ഷ്, ഉ​ണ്ണീ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ രൂ​പ ക​ൽപ​ന ചെ​യ്ത അ​ഗ്രി ബോ​ട്ട് ആ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്.

    പീ​സോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ്ര​തി​ഭാ​സം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ കാ​ർ​ഷി​ക റോ​ബോ​ട്ടി​ക് എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പീ​സോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക് പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ന​ട​ത്തം ഉ​ൾ​പ്പെടെ​യു​ള്ള ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വൈ​ദു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഊ​ർ​ജോ​ൽപാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​ഗ്രി ബോ​ട്ട് എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട കാ​ർ​ഷി​ക റോ​ബോ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്‌​ത യ​ന്ത്ര സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ലം ഉ​ഴു​വൽ, വി​ത്തി​ട​ൽ, ജ​ല​സേ​ച​നം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക ജോ​ലി​ക​ളും ഹൈ​ഡ്രോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക് സെ​ൻസ​റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​തെ ചു​രു​ങ്ങി​യ ചെല​വി​ൽ മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി​യു​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഗ​ൽഭരാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ള​യി​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല്യ നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക്ല​സ്റ്റ​ർ ത​ല ക്വി​സ്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ൾ വെ​ങ്ക​ലം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ത​ല ക്വി​സ്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ളാ​യ സ​യ്യി​ദ് ത​മീം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഹു​ദാ എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​ണ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​ത്. വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ടി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നൗ​ഫ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഹെ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, വ​സു​ധ അ​ഭ​യ്, നി​ഷാ​ദ്, സി​റാ​ജ്, കൗ​സ​ർ, പ്രീ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ ഹ​ഫ്സ, നൗ​ഷീ​ൻ, ജാ​സ്മി​ൻ, ന​സീ​ഹ​ത് എ​ന്നി​വ​രെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

