Madhyamam
    Posted On
    date_range 17 April 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 10:54 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10ാം ക്ലാ​സ് ഫലം; അലിഫ് സ്കൂളിന് നൂറുമേനി വിജയം

    യും​ന ഫാ​ത്തി​മ, ലി​യ ഖ​ദീ​ജ, റ​യ്യാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ലി​ഫ മ​റി​യം, ന​ഷ്​​വ റ​നാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റൈ​ഹാ​ൻ, ഫി​ഹ്​​മി ഫ​ഹ​ദ്​ 

    റി​യാ​ദ്: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ​യും വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് റി​യാ​ദ് അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ന്ന​ത മാ​ർ​ക്കോ​ടെ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ൽ 96 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി യും​ന ഫാ​ത്തി​മ സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 94 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ ലി​യ ഖ​ദീ​ജ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, 93.8 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി റ​യ്യാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രി​ൽ 66 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ഡി​സ്​​റ്റി​ങ്ഷ​നും 27 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഫ​സ്​​റ്റ്​ ക്ലാ​സും നേ​ടി. ലി​ഫ മ​റി​യം, ന​ഷ്​​വ റ​ന്നാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റൈ​ഹാ​ൻ, ഫി​ഹ്​​മി ഫ​ഹ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടെ നൂ​റു​മേ​നി വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ​യും അ​തി​നാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:CBSE ResultCBSE 10Saudi Arabia NewsAlif International School
    News Summary - CBSE 10th Class Result; Alif School achieves 100% success
