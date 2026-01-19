Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 5:28 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 5:28 PM IST

    ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ അശ്രദ്ധ: ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടി

    ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ അശ്രദ്ധ: ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടി
    റിയാദ്: യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിയുകയും അയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി ജനറൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ടി.ജി.എ) അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്​ ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്​.

    ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ആപ്പ് വഴി സർവിസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈവറാണ് നടപടി നേരിട്ടത്. കൈകൾക്ക് പകരം ഒരു കാൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സ്​റ്റിയറിങ്​ നിയന്ത്രിച്ച് കാറോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ യാത്രക്കാരി പകർത്തി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ.

    സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്​തെന്നും നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഇയാൾക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതോറിറ്റി വക്താവ് അബ്​ദുള്ള അൽ തുർക്കി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഗതാഗത നിയമങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അതോറിറ്റി എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സേവനത്തി​െൻറ ഗുണനിലവാരത്തിനുമാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങളോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:DrivingTaxi Drivercarelessness
    News Summary - Carelessness while driving: Action taken against online taxi driver
