നി​ങ്ങ​ൾ 35 വ​യ​സ്സി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, നാ​ച്വ​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഡി​ഗ്രി​യു​ള്ള​വ​രാ​ണോ? എ​ങ്കി​ൽ ജ​ർ​മ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ഐ​ൻ​സ്​​റ്റീ​​ന്റെ ഉ​ഷ്ണ​കാ​ല വ​സ​തി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നും ഒ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം. ഐ​ൻ​സ്​​റ്റീ​ൻ ഫോ​റ​വും വി​റ്റ​ൻ​സ്​​റ്റെ​യി​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പാ​ണ്​ ഈ ​അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025ലേ​ക്കു​ള്ള ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​​ന്റെ പു​റ​ത്തു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ ചി​ന്ത​ക​ളു​ള്ള യു​വാ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ഷ​യാ​ന്ത​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് ഈ ​ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ക. ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സം, കൂ​ടാ​തെ ജീ​വി​ത ചെ​ല​വി​ന് 10,000 യൂ​റോ​യും. യാ​ത്രാ​ചെ​ല​വു​ക​ൾ റീ​ഇ​മ്പേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ്​​ത്​ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. സി.​വി​യും ര​ണ്ടു പേ​ജി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്ര​പ്പോ​സ​ലും ര​ണ്ട് റെ​ക്ക​മ​​ൻ​ഡേ​ഷ​ൻ ക​ത്തു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​ന​കം fellowship@einsteinforum.de എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​ഡ്ര​സി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം.

ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​യി​രി​ക്ക​ണം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ് കാ​ല​യ​ള​വി​െൻറ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ത​​ന്റെ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഐ​ൻ​സ്​​റ്റീ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പൊ​തു അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ അ​പേ​ക്ഷ യു​ക്തി​ഭ​ദ്ര​വും മൗ​ലി​ക ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​തും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ വി​ഷ​യാ​ന്ത​ര ചി​ന്ത​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്ര​പ്പോ​സ​ലു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത് താ​ഴെ കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

1. Metaphysics as ethics in the Indo-Tibetan Budhist tradition

2. Architectural Essays on Berlin

3. Is an Islamic Haskalah possible? Natural right in communities dominated by religion.

4. Yearning for Germany. A collection of short stories on migration from the former USSR to Germany.

5. Making opera in the Steppe: A political history of musical theatre in Kazakistan, 1930-2015