    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:11 AM IST

    എ​ണ്ണ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല -പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ

    പൊ​തു നി​ക്ഷേ​പ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​സ്തി​ക​ൾ 1.75 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​കും
    പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ യാ​സി​ർ അ​ൽ​റു​മ​യ്യാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: എ​ണ്ണ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ഷ്‌​ക്രി​യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ യാ​സി​ർ അ​ൽ​റു​മ​യ്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് വി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ലെ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ സെ​ഷ​നി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സൗ​ദി ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​വക്ക് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ണ്ണ​യു​ടെ അ​ള​വ് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. 50 ശ​ത​മാ​നം പൗ​ര​ന്മാ​രും 25 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ണ്ണ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ഇ​ത് നേ​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ൽ​റു​മ​യ്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും എ​ക്സോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ പോ​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​താ​യി സൗ​ദി ആ​രാം​കോ​യെ മാ​റ്റാ​ൻ സൗ​ദി​യു​ടെ വാ​ത​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യും. 2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൊ​തു​നി​ക്ഷേ​പ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​സ്തി 1.75 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഫ​ണ്ടാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള അ​ഭി​ലാ​ഷ​ത്തോ​ടെ അ​തി​ന്റെ ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പം 925 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​നും 945 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ​റു​മ​യ്യാ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഫ​ണ്ട് 1.75 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സോ​വ​റി​ൻ ഫ​ണ്ടാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ​റു​മ​യ്യാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2030 ലെ ​പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. 2015ൽ ​പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് 30 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റി​യ ഓ​ഫി​സാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 2,964 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള ഒ​രു ഭീ​മ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ഇ​ത് വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്, ല​ണ്ട​ൻ, പാ​രീ​സ്, ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ബീ​ജി​ങ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള ഓ​ഫീ​സു​ക​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​യും കെ​യ്‌​റോ, അ​മ്മാ​ൻ, മ​നാ​മ, മ​സ്‌​ക​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫീ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ൽ​റു​മ​യ്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

