Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Dec 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    9 Dec 2025 12:41 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    മത്സരരംഗത്തുള്ള പ്രവാസി വെൽഫെയർ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും

    ജി​ദ്ദ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൊവ്വ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ മു​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി രം​ഗ​ത്ത്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന റ​സാ​ഖ് ക​ക്കോ​ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ 20 ചേ​ള​ന്നൂ​രി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യും ഷീ​ജ പ​ന്ത​ലി​ങ്ങ​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വും മ​ഹ്ജ​ർ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഷ​ക്കീ​ല ടീ​ച്ച​ർ വി​ള​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 10ാം വാ​ർ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ 33ാം വാ​ർ​ഡ് മു​തു​വ​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഷി​റീ​ൻ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ, ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 13ാം വാ​ർ​ഡ് ത​രി​ശി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ സൈ​ത​ല​വി മാ​സ്​​റ്റ​ർ, അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് കൂ​റ്റ​മ്പാ​റ​യി​ലെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശാ​ക്കി​റ ജു​നേ​ഷ്, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ 27ാം ഡി​വി​ഷ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ന​ജീ​ബ് ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ത​ബൂ​ക്ക് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്. ന​വാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ എ​റി​യാ​ട് (21)​ ഡി​വി​ഷ​നി​ലും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യായി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Saudi NewsExpatriate Welfaregulf news malayalam
    News Summary - Candidates for expatriate welfare
