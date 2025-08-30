Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 8:31 AM IST
    30 Aug 2025 8:32 AM IST

    അ​ർ​ബു​ദ ചി​കി​ത്സ;​ സൗ​ദി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ജീ​ൻ തെ​റപ്പി ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം

    gene therappy
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: ര​ക്ത​ത്തെ​യും അ​സ്ഥി​മ​ജ്ജ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ബു​ദ​മാ​യ ആ​ക്യൂ​ട്ട് ലിം​ഫോ​ബ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ല്യൂ​കീ​മി​യ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ജീ​ൻ തെ​റ​പ്പി​യു​ടെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​എ) അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ സ്പെ​ഷലി​സ്റ്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി) വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ജീ​ൻ തെ​റപ്പി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ചൈ​മെ​റി​ക് ആ​ന്റി​ജ​ൻ റി​സ​പ്റ്റ​ർ ടി-​സെ​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഈ ​ചി​കി​ത്സ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​എ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന പ്ര​കാ​രം ആ​ക്യൂ​ട്ട് ലിം​ഫോ​ബ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ല്യൂ​കീ​മി​യ ര​ക്ത​ത്തെ​യും അ​സ്ഥി​മ​ജ്ജ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ൻ​സ​റാ​ണ്. ഇ​ത് അ​സ്ഥി​മ​ജ്ജ​യി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത ലിം​ഫോ​ബ്ലാ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും, ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ളോ​ട് പോ​രാ​ടാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി, ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഗ​താ​ഗ​തം, ര​ക്ത​സ്രാ​വ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ത്മ​ക ചി​കി​ത്സ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും ഗ​വേ​ഷ​ക​രും ലെ​ന്റി​ജ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ ത​ന്നെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യൂ​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ക്ലോ​സ്ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്ഡ​ക്ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​രു​ന്ന് ഡ്രി​പ്പ് വ​ഴി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു. 18 മു​ത​ൽ 60 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ​ങ്കീ​ർ​ണ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​വീ​ന ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സു​താ​ര്യ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ക്ട​ർ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. ഗ​വേ​ഷ​ണം, വി​ക​സ​നം, ആ​രോ​ഗ്യ ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ രാ​ജ്യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

