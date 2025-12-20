Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിൽ സൗദിയിൽ വണ്ടിയോടിക്കാനാവുമോ?

    ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിൽ സൗദിയിൽ വണ്ടിയോടിക്കാനാവുമോ?
    റി​യാ​ദ്​: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​മാ​യി വ​ന്നാ​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ? ഇ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​രം. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ പോ​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളാ​ണ്​ വ​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ടെ​സ്​​റ്റോ പ​രീ​ക്ഷ​യോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഫീ​സ്​ മാ​ത്രം അ​ട​ച്ച്​ സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാം എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​ർ​ത്ത. അ​തി​​ന്റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച്​ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ലും നി​ന്ന്​ ഇ​ത്​ ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചു​ള്ള വി​ളി​ക​ൾ വ​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മ​റ്റ്​ ചി​ല​താ​ണ്. അ​ത്​ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​രെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ധു​ത​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സോ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ (ഇ​വ​യി​ൽ ഏ​താ​ണോ ആ​ദ്യം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്) നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ശേ​ഷം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, സൗ​ദി ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സൗ​ദി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളാ​ണ്​. ഇ​തി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും​ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​ അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സൗ​ദി​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ വാ​ഹ​​ന​മോ​ടി​ക്കാ​നാ​വും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ 48 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. അ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ കൈയിലു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്​​റ്റോ ലേ​ർ​ണി​ങ്​ ടെ​സ്​​റ്റോ ഇ​ല്ലാ​തെ സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സാ​ക്കി മാ​റ്റാ​മെ​ന്നും ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ​ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​തി​​ന്റെ വാ​സ്​​ത​വം എ​ന്താ​ണ്​? വാ​സ്​​ത​വ​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ വ​സ്​​തു​ത. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്​ ഈ ​പ​റ​ഞ്ഞ 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നി​​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച ലൈ​സ​ൻ​സ്​​ കൈ​യ്യി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​താ​യ​ത്​ മ​റ്റ്​ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​യൊ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​യോ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സും ഇ​ൻ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ അ​ഥ​വാ ഐ.​ഡി.​പി​യും​ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്​ ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​ർ​ഥം.

    സാ​ധു​ത​യു​ള്ള ഒ​രു സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്ത വി​ദേ​ശ ലൈ​സ​ൻ​സോ ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ സ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യും മ​റ്റ്​ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സ് മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ​തൊ​ന്ന് നേ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    അം​ഗീ​കൃ​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​വ​ർ ഡ്രൈ​വി​ങ് ടെ​സ്​​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ്​ അ​ട​ച്ച്​ സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ‘അ​ബ്​​ഷി​റി’​ൽ നി​ന്ന്​ സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ത്തെ ലൈ​സ​ൻ​സാ​ണ്​ കൈ​യ്യി​ലു​​ള്ള​തെ​ങ്കി​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    പ​ക​രം, ഒ​രു പു​തി​യ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ലൈ​സ​ൻ​സി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​തി​ന് ഒ​രു സൗ​ദി ഡ്രൈ​വി​ങ് സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​രു​ക​യും തി​യ​റ​റ്റി​ക്ക​ൽ, പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്​​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സും അ​ട​യ്ക്ക​ണം. അ​താ​യ​ത്​ സൗ​ദി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടാ​തെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​നും അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്​​റ്റും പ​രീ​ക്ഷ​യു​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഫീ​സ​ട​ച്ച്​ സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും ക​ഴി​യും. സൗ​ദി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​സ​ത്യ​മോ അ​ർ​ധ​സ​ത്യ​മോ ആ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ദി​നേ​ന​യെ​ന്നോ​ണം ധാ​രാ​ളം പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ട്ട​യു​ട​നെ ചാ​ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടാ​തെ സാ​വ​കാ​ശം സ​ത്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കു​ന്ന​താ​വും എ​പ്പോ​ഴും ഉ​ചി​തം.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    യൂ​റോ​പ്പ്​: അ​ൽ​ബേ​നി​യ, ഓ​സ്ട്രി​യ, ബെ​ലാ​റ​സ്, ബെ​ൽ​ജി​യം, ബ​ൾ​ഗേ​റി​യ, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ, സൈ​പ്ര​സ്, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്, ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക്, എ​സ്​​തോണി​യ, ഫി​ൻ​ലൻ​ഡ്, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ്മ​നി, ഗ്രീ​സ്, ഹം​ഗ​റി, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ഇ​റ്റ​ലി, ലാ​ത്വി​യ, ലി​ത്വാ​നി​യ, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ്, മാ​ൾ​ട്ട, നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്സ്, നോ​ർ​വേ, പോ​ള​ണ്ട്, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ, റ​ുമേ​നി​യ, റ​ഷ്യ, സ്ലോ​വാ​ക്യ, സ്ലോ​വീ​നി​യ, സ്പെ​യി​ൻ, സ്വീ​ഡ​ൻ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, യു.​കെ.

    ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല: ആസ്ട്രേ​ലി​യ, ചൈ​ന, ജ​പ്പാ​ൻ, മ​ലേ​ഷ്യ, ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​ഡ്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ എ​ന്നി​വ. ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യോ പാ​കി​സ്​​താ​നോ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യോ ബം​ഗ്ല​ാ​ദേ​ശോ ഇ​ല്ല.

    ജി​സി​സി-​വ​ട​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല: ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ.

    വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക: കാ​ന​ഡ, യു.​എ​സ്.​എ. ആ​ഫ്രി​ക്ക: സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക.

