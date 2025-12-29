Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    29 Dec 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    29 Dec 2025 8:45 AM IST

    പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും വി​ജ്ഞാ​ന​സ​ദ​സ്സും

    പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും വി​ജ്ഞാ​ന​സ​ദ​സ്സും
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ചി​ന്ത​നം വാ​രി​ക​യു​ടെ സൗ​ദി​ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി

    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള ന​ദ്‌​വ​ത്തു​ൽ മു​ജാ​ഹി​ദീ​ന്റെ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഐ.​എ​സ്.​എ​മ്മി​ന്റെ മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ ‘വി​ചി​ന്ത​നം’ വാ​രി​ക​യു​ടെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ സൗ​ദി​ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും വി​ജ്ഞാ​ന​സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ന് ആ​ദ്യ​വ​രി ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് കെ.​എ​ൻ.​എം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ്‌ അം​ഗ​വും മ​ല​പ്പു​റം സ​ല​ഫി മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ മി​ഷ്കാ​ത്തി കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    'അ​റി​വ് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ലോ​ക​സ്ര​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​മെ​ന്ന് അ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ന് ല​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ അ​റി​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും തി​ന്മ​ക​ളു​ടെ വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​തെ സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യി അ​റി​വി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​റി​വ് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ‘ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്ക​ലി​​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​ക മാ​തൃ​ക’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റി​വാ​ർ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് കെ.​എ​ൻ.​എം ‘റി​വാ​ർ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്’ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​വാ​ർ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ‘ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ‘എ​ഴു​താ​ൻ പേ​ന വേ​ണ്ട, വാ​യി​ക്കാ​ൻ പു​സ്ത​ക​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന് ല​ഭി​ച്ച ദി​വ്യ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ഞ്ച് വ​ച​ന​ങ്ങ​ളും വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ​റ്റി​യും എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ന​മ​സ്കാ​രം, നോ​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​തേ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

