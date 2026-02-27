ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ഉപരോധത്തിനും നയതന്ത്ര ബഹിഷ്കരണത്തിനും ആഹ്വാനംtext_fields
ജിദ്ദ: ഫലസ്തീൻ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാനും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജനസംഖ്യാപരമായ സവിശേഷതകൾ അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി ഒ.ഐ.സി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം ജിദ്ദയിൽ സമാപിച്ചു. ഫലസ്തീൻ മണ്ണ് ഇസ്രായേലിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് യുദ്ധക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കുമെന്നും യോഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഗസ്സയിൽ ഉടനടി സുസ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുക, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പൂർണ്ണമായും പിന്മാറുക, പലായനം ചെയ്തവർക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്നിവ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഒ.ഐ.സി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും, അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിർബന്ധിത കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ തടയണമെന്നും യോഗം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 1967-ലെ അതിർത്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അൽ-ഖുദ്സ് തലസ്ഥാനമായി സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരണമെന്ന തത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് യോഗം ആവർത്തിച്ചു.
അധിനിവേശ ശക്തിയായ ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളെ ചെറുക്കാൻ നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അൽ-അഖ്സ പള്ളി മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ആരാധനാലയമാണെന്നും അതിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം ജോർദാനിലെ ഔഖാഫിനാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച യോഗം, പള്ളിയുടെ പവിത്രത തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
സയണിസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റുകളിലെ താമസക്കാർക്ക് വിസയും കോൺസുലർ സേവനങ്ങളും നൽകാനുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ തീരുമാനത്തെയും, അധിനിവേശത്തിന് അനുകൂലമായി അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ മൈക്ക് ഹക്കബി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളെയും യോഗം തള്ളി. സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഗ്ലോബൽ അലയൻസ്' വഴിയുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒ.ഐ.സി, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗത്വം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ യുഎൻ പൊതുസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യോഗ തീരുമാനങ്ങളും ആഹ്വാനങ്ങളും
* അധിനിവേശ കിഴക്കൻ ജറൂസലേമിന്റെ ഫലസ്തീനിയൻ, അറബ്, ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടത്തെ ഇസ്ലാമിക-ക്രിസ്ത്യൻ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്ത് ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണം.
* ഗസ്സയിൽ സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അധിനിവേശ ശക്തിയായ ഇസ്രായേലിനെ നിർബന്ധിക്കണം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗസ്സയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിന്മാറുക, കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
* അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലും തടയാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അറബ്, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തെയും സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെയും യോഗം പിന്തുണച്ചു.
* വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും അൽഖുദ്സിലും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന പുതിയ അധിനിവേശ തീരുമാനങ്ങളെ യോഗം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അവ ഉടനടി റദ്ദാക്കണമെന്നും യോഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
* ഇബ്രാഹിമി മസ്ജിദിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും അത് വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും യോഗം അപലപിച്ചു. മസ്ജിദിന്റെ ഭരണച്ചുമതല ഫലസ്തീൻ ഔഖാഫിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇസ്രായേൽ കൗൺസിലിന് നൽകാനുള്ള നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.
* അൽ-അഖ്സ പള്ളിയുടെ 1,44,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പ്രദേശം മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ആരാധനാലയമാണെന്ന് യോഗം ആവർത്തിച്ചു. ജോർദാൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള 'അൽ-ഖുദ്സ് വഖഫ്' മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഭരണം നിർവഹിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏക സ്ഥാപനം.
* ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലുമായുള്ള നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗത്വം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ യു.എൻ പൊതുസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
* ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു.എൻ ഏജൻസിയായ യുനർവയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും അതിനെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെയും യോഗം അപലപിച്ചു. ഏജൻസിക്ക് ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്തുണ നൽകാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
* ഫലസ്തീൻ തടവുകാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകാനുള്ള നീക്കങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. റെഡ് ക്രോസ് പ്രതിനിധികൾക്ക് തടവുകാരെ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
* 1967-ലെ അതിർത്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അൽ-ഖുദ്സ് തലസ്ഥാനമായി സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായാൽ മാത്രമേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് യോഗം വ്യക്തമാക്കി. സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച 'ഗ്ലോബൽ അലയൻസ്' വഴിയുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും ന്യൂയോർക്ക് പ്രഖ്യാപനത്തെയും യോഗം അഭിനന്ദിച്ചു.
* നിരായുധരായ ഫലസ്തീൻ സിവിലിയന്മാർക്കും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും നേരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിൽ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ നടത്തുന്ന ഭീകരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ യോഗം അപലപിച്ചു. ഈ ഭീകരരെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അവരുടെ ആസ്തികൾ മരവിപ്പിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും അംഗരാജ്യങ്ങളോടും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
* ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശ നയങ്ങൾ സമാധാനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളെയും തകർക്കുകയാണെന്നും, ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും യോഗം വ്യക്തമാക്കി. ഈ നടപടികൾ മേഖലയെ കൂടുതൽ അസ്ഥിരതയിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും നയിക്കും.
* ഇസ്രായേലിന്റെ ക്രിമിനൽ നടപടികളെയും നിയമങ്ങളെയും ശക്തമായി നേരിടാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ, ജനറൽ അസംബ്ലി, അന്താരാഷ്ട്ര കോടതികൾ എന്നിവ വഴി സാധ്യമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ, നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.
* ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളെ തള്ളിക്കളയാനും 1967-ന് മുമ്പുള്ള അതിർത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളെ തടയാനും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അംഗത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാത്തതിനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ യുഎൻ അംഗത്വം പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
* ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക, പാർലമെന്ററി ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാനും ഇസ്രായേലിന് മേൽ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
* ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയെ വിഭജിക്കാനോ ഗസ്സയെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളെ യോഗം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഏക നിയമപരമായ പ്രതിനിധി ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (പി.എൽ.ഒ) ആണെന്ന് യോഗം ആവർത്തിച്ചു.
* ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
* യുനർവയുടെ ഓഫീസുകളും സ്കൂളുകളും അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ അപലപിച്ച യോഗം, ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക, നിയമ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
* ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങളും വംശീയമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണം. രക്തസാക്ഷികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഇസ്രായേൽ നടപടി അധാർമ്മികമാണ്. ഇത്തരം വംശീയ നിയമങ്ങൾക്കായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം.
* ഇസ്രായേൽ തടവറയിലുള്ള ഫലസ്തീനികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് റെഡ് ക്രോസിനെ വിലക്കിയ നടപടി ജനീവ കൺവെൻഷന്റെ ലംഘനമാണ്. റെഡ് ക്രോസിനെ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
* ഇസ്രായേലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കാൻ ഫലസ്തീൻ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒ.ഐ.സി പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
* ഇസ്രായേൽ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോടും സുരക്ഷാ കൗൺസിലിനോടും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
* ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനും അടുത്ത വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഒ.ഐ.സി സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
