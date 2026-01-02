Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:59 AM IST

    ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി റി​യാ​ദ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റൈ​ബോ​ക്ക് ട്രാ​വ​ൽ​സി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ്ഷോ​ർ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മി​ഡി​യ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ സാ​പ്റ്റി​ക്കോ, ബി​നു കെ. ​തോ​മ​സ്, കൃ​പ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​കെ. ഷാ​ജി, ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി, സൈ​ഫ് കൂ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ, ഷം​സ്‌ വ​ട​ക്കേ​ത്ത​ല​ക്ക​ൽ, സ​ജീ​വ് കാ​യം​കു​ളം, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്‌ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

