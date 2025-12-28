Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:26 AM IST

    ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    അ​ൽ​ജൗ​ഫ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ബെ​സ്റ്റ് വേ ​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    അ​ൽ​ജൗ​ഫ്: പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ബെ​സ്റ്റ് വേ ​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ​കാ​ക്ക സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    അ​ൽ​ജൗ​ഫി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സു​ധീ​ർ ഹം​സ സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ അ​സ്‌​ക്ക​റി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ​ജൗ​ഫ് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി അ​ഷ്റ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് കു​ന്നി​ക്കോ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ക്കി​ർ, ബെ​സ്റ്റ് വേ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ഫി​ൻ, ഷാ​ജി​എ​ബ്ര​ഹാം, ധോ​മാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

