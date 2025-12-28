Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 28 Dec 2025 7:26 AM IST
Updated Ondate_range 28 Dec 2025 7:26 AM IST
കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Calendar published
Listen to this Article
അൽജൗഫ്: പ്രവിശ്യയിലെ ബെസ്റ്റ് വേ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ 2026 കലണ്ടർ പ്രകാശനം സകാക്ക സിറ്റിഫ്ലവറിൽ വെച്ച് നടന്നു.
അൽജൗഫിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ സുധീർ ഹംസ സിറ്റിഫ്ലവർ മാനേജർ അസ്ക്കറിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ അൽജൗഫ് യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി അഷ്റഫ്, സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് കുന്നിക്കോട്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഷാക്കിർ, ബെസ്റ്റ് വേ അംഗങ്ങളായ ജോഫിൻ, ഷാജിഎബ്രഹാം, ധോമാ മുഹമ്മദ് കൊടുവള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story