Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Jan 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 8:37 AM IST

    ഏറ്റവും വലിയ ഗവൺമെൻറ് ഡേറ്റ സെൻറർ ആരംഭിച്ചതിനെ പ്രശംസിച്ച് മന്ത്രിസഭ

    'ഹെ​ക്‌​സ​ഗ​ൺ' സെൻറ​ർ ഡേ​റ്റ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു
    ഏറ്റവും വലിയ ഗവൺമെൻറ് ഡേറ്റ സെൻറർ ആരംഭിച്ചതിനെ പ്രശംസിച്ച് മന്ത്രിസഭ
    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ ഡേ​റ്റ സെൻറ​ർ റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​മാ​ണ് ഡേ​റ്റ ​സെ​ന്റ​റി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത് ഡേ​റ്റ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സൗ​ദി​യെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും യ​മ​​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യ​മ​നി​ലെ തെ​ക്ക​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന, തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ന്യാ​യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ ദ​ക്ഷി​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​റ​ഷാ​ദ് അ​ൽ​അ​ലി​മി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യെ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ദി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​​ന്റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള വ്യോ​മ, ക​ട​ൽ, ക​ര സ​ഹാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തീ​വ്ര​മാ​ക്കി​യ​ത് വി​വി​ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ​ത്ത​രം പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കി​​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്നും സൗ​ദി​യു​ടെ​യും അ​തി​ന്റെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

