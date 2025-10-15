നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് പ്രഫ. ഉമർ യാഗിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അഭിനന്ദനം

നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് പ്രഫ. ഉമർ യാഗിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അഭിനന്ദനംtext_fields
റിയാദ്: 2025ലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയതിൽ സൗദി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രഫ. ഉമർ യാഗിയെ മന്ത്രിസഭ അഭിനന്ദിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് അഭിനന്ദനം. ഗവേഷണം, വികസനം, നവീകരണ സംവിധാനം, വിവിധ മേഖലകളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഗവേഷകർക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയും കരുതലും ഈ നേട്ടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് മന്ത്രിസഭ പറഞ്ഞു.
ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈജിപ്ത് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ശറമുശൈഖ് സമാധാന ഉച്ചകോടിയുടെ ഫലങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും, പൂർണമായ ഇസ്രായേലി പിൻവലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന്റെയും 1967ലെ അതിർത്തികളിൽ കിഴക്കൻ ജറുസലേം തലസ്ഥാനമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീതിയുക്തവും സമഗ്രവുമായ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിസഭ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സുഡാനിലെ യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും അതിന്റെ ഐക്യവും സ്ഥാപനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും ഈ രാജ്യത്തെയും അതിന്റെ ജനങ്ങളെയും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും നാശവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെയും 2023 മേയ് 11ന് ഒപ്പുവെച്ച ജിദ്ദ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത മന്ത്രിസഭ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സൗദിയും നിരവധി സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും വിവിധ മേഖലകളിൽ പരസ്പര താൽപര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹകരണത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയും മന്ത്രിസഭ അവലോകനം ചെയ്തു.
25-ാമത് ഹജ്ജ്, ഉംറ, വിസിറ്റ് റിസർച്ച് സയന്റിഫിക് ഫോറത്തിന്റെ വിജയത്തെയും തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നൂതന സംരംഭങ്ങളെയും മന്ത്രിസഭ അഭിനന്ദിച്ചു.
