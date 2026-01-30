Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:11 AM IST

    ബ​ജ​റ്റ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്; പൊ​ള്ള​യാ​യ പ്ر​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ബ​ജ​റ്റ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്; പൊ​ള്ള​യാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബ​ജ​റ്റ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജ​ന​വി​കാ​രം ഭ​യ​ന്നു​ള്ള ചി​ല ‘ചെ​പ്പ​ടി വി​ദ്യ​ക​ൾ’ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.​നാ​ടി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തു​ക ഒ​ന്നി​നും തി​ക​യാ​ത്ത​താ​ണ്. മു​മ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പോ​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണ്.​ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്രം മാ​ത്ര​മാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ലെ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഗു​ണ​വും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Budget is deceiving people; empty declarations, says OICC
