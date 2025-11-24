Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 8:38 AM IST

    സ​ർ​ഗ​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    സ​ർ​ഗ​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ജു​ബൈ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ സി.​ഐ.​ഇ.​ആ​ർ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലോ​ത്സ​വ​മാ​യ ‘സ​ർ​ഗ ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ 2025’ന് ​സ​മാ​പ​നം. മ​ദ്റ​സ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്​​റ്റേ​ജി​ത​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സി​പ്കം ബീ​ച്ച് ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്​​റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ്, ആ​ക്ഷ​ൻ സോ​ങ്, സ്കി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സി.​ഐ.​ഇ.​ആ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. സ​ലീം ക​ട​ലു​ണ്ടി, റ​ഷീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ്‌, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ത്താ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, റി​യാ​സ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഹാ​രി​സ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഫി​റോ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, അ​ക്ബ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഫൈ​സ​ൽ പു​ത്ത​ല​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷ​ഫീ​ഖ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​നീ​ർ ഹാ​ദി, ഹാ​രി​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ സു​ല്ല​മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

