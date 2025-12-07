Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:18 AM IST

    ‘ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളും’

    ഇ​ജാ​ബ ബി​ഗ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2.0 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ‘ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളും’
    സി​ജി ജി​ദ്ദ ബി​ഗ് ഗ്രൂ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റ് ‘ബി​ഗ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2.0’ൽ ​ഉ​മ​ർ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചു​വ​ടു​വെ​ക്കാ​നാ​യി മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സി​ജി ജി​ദ്ദ ബി​ഗ് ഗ്രൂ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റ് ‘ബി​ഗ് കോ​ൺ​ക്ലെ​വ് 2.0’ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ജി​ദ്ദ വോ​ക്കോ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ, ഐ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ചെ​റു​കി​ട, വ​ൻ​കി​ട ബി​സി​ന​സ് വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബി​സി​ന​സ് ഇ​ൻ​ട്രാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് സൗ​ദി അ​ൽ ജ​സീ​റ ബാ​ങ്ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്​ ഹെ​ഡ് സാ​ജി​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സൗ​ദി​യി​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് പോ​ലും എ​ങ്ങ​നെ അ​വ​രു​ടെ ബി​സി​ന​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട്, ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ദ​സി​ന്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​ജാ​ബ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​​ന്റെ ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷി​ർ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ ഫ​ണ്ട് എ​ങ്ങ​നെ സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചെ​റു വി​വ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ബി​സി​ന​സി​നെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ-​സ്റ്റോ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും അ​തി​ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സി​ജി ബി​ഗ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ഗ്രൂ​പ്പ് വ​ഴി ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച സി​ജി ബി​ഗ് എ​ക്സ് കോം ​അം​ഗം ഇ​സ്സാം സി​ദ്ദി​ഖ് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ-​സ്​​റ്റോ​റി​ൽ ബി​സി​ന​സി​നെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​ത് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​സ​ഹി​തം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.എ.​ഐ വി​ദ​ഗ്ധ​നും എ​ടാ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഉ​മ​ർ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം എ.​ഐ​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​മെ​ന്ന് സ​ദ​സി​ന്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ചാ​ന​ൽ ടീം ​ബി​സി​ന​സ് ഉ​ന്ന​തി​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വി​വി​ധ പ്രൊ​ജ​ക്​​റ്റു​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. സി​ജി ജി​ദ്ദ വു​മ​ൺ ക​ല​ക്റ്റീ​വ് ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​​ന്റെ ‘മ​ഴ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ണ​യി​ച്ച​വ​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജി​ദ്ദ സി​ജി ബി​സി​ന​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ് അ​ഷ്ഫാ​ഖ് മേ​ലെ​ക​ണ്ടി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത്, എ​ൻ​ജി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൈ​ജു, ഫൈ​സ​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, എം.​എം. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, റ​ഷീ​ദ് അ​മീ​ർ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.സി​ജി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​ജി ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ബി​സി​ന​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡ് കെ.​എം. റി​യാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൈ​മി​ൻ ന​ജീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ജി വി​ഷ​ന​റി ലീ​ഡ​ർ കെ.​ടി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഷം​ന, ഫാ​ത്തി​മ ഹ​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - ‘Business opportunities and financial resources’,
