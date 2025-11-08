Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:10 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റിവ് ഗ്രൂ​പ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ

    മ​ല​യാ​ളി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റിവ് ഗ്രൂ​പ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ
    സി​ജി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ, ബി​സി​ന​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റിവ് ഗ്രൂ​പ് (ബി​ഗ്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സം​രം​ഭ​ക​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സി​ജി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ സം​രം​ഭ​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റിവ് ഗ്രൂ​പ് (ബി​ഗ്) പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ബി​ഗ് ക​മ്യൂണി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് മ​ല​യാ​ളി ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​നും നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ 'ബി​ഗ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2.0 എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 29 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീട്ട് ആ​റ് മ​ണി​ക്ക് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വോ​ക്കോ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ.​ഐ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് വ​ഴി​യു​ള്ള ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ച്ച, ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്കെ​യി​ലിങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ക. സൗ​ദി​യി​ലെ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ, ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് വ​ള​ർ​ച്ച, ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി, എ.​ഐ ബി​സി​ന​സി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ.​ഐ വി​ദ​ഗ്ധ​നും 'എ​ഡാ​പ്ത് കേ​ര​ള' സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സം​സാ​രി​ക്കും. ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്കെ​യി​ലിങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി അ​ൽ ജ​സീ​റ ബാ​ങ്കി​ലെ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫീ​സ​റാ​യ സാ​ജി​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ളി സം​രം​ഭ​ക​രെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ബി​ഗ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ജ​ന്യ ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്സ് സ്റ്റോ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ലെ ചീ​ഫ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫീ​സ​റാ​യ ഇ​സ്സാം സി​ദ്ദി​ഖ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും റെ​ഡി ടു ​യൂ​സ് സ്റ്റോ​ർ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഓ​രോ ബി​സി​ന​സ്സി​നും ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും വ​ള​രാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കിങ് എ​ന്നി​വ​യും കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹം ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​യി https://bit.ly/BIGjeddah എ​ന്ന ഗൂ​ഗി​ൾ ഫോം ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ 0504331671 (മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൈ​ജു), 0508227420 (അ​ഷ്‌​ഫാ​ഖ്‌) എ​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി​ജി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൈ​ജു, ബി​ഗ് ഹെ​ഡ് കെ.​എം റി​യാ​സ്, ബി​ഗ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2.0 പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

