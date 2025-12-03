Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘റിയാദ്​​ എക്സ്പോ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 8:57 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:57 PM IST

    ‘റിയാദ്​​ എക്സ്പോ 2030’ മാസ്​റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ കരാർ ‘ബ്യൂറോ ഹാപ്പോൾഡ്​’ കമ്പനിക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    അന്താരാഷ്​ട്ര ഡിസൈനിങ്​, എൻജിനീയറിങ്​ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനി
    ‘റിയാദ്​​ എക്സ്പോ 2030’ മാസ്​റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ കരാർ ‘ബ്യൂറോ ഹാപ്പോൾഡ്​’ കമ്പനിക്ക്​
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാന നഗരം വേദിയാകുന്ന 2030ലെ ‘വേൾഡ്​ എക്സ്പോ’ക്ക്​ വേണ്ടി റിയാദിനെ അണി​യിച്ചൊരുക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ലോക പ്രശസ്​ത ഡിസൈൻ ആൻഡ്​ എൻജിനീയറിങ്​ കമ്പനിക്ക്​. വിശദമായ മാസ്​റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള കരാർ ‘ബ്യൂറോ ഹാപ്പോൾഡ്​’ എന്ന കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിന്​ നൽകിയതായി ‘എക്സ്പോ 2030 റിയാദ്’ സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

    അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ലാൻഡ്​സ്​കേപ്പിങ്, സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിക്കാനാണ്​ കരാർ. എക്സ്പോയുടെ അസാധാരണവും അഭൂതപൂർവവുമായ ഒരു പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക നിമിഷമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തമെന്ന്​ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

    കരാർ പ്രകാരം എക്സ്പോയുടെയും സൈറ്റി​െൻറ സുസ്ഥിര പൈതൃക ആവശ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിശദമായ ഒരു മാസ്​റ്റർ പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്യൂറോ ഹാപ്പോൾഡ് സമഗ്രമായ സേവനങ്ങൾ നൽകും. കൂടാതെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, യൂട്ടിലിറ്റികൾ, ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിങ്, ഔട്ട്‌ഡോർ സ്‌പെയ്‌സുകൾ എന്നിവക്കുള്ള വിശദമായ ഡിസൈൻ സേവനങ്ങളും നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ എൻജിനീയറിങ്, സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നൽകും.

    നൂതനത്വം, സുസ്ഥിരത, പ്രവർത്തന മികവ് എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ‘എക്‌സ്‌പോ 2030’ സൈറ്റ് തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കരാർ സഹായിക്കും. എക്സ്പോ 2030 റിയാദിൽ 197 രാജ്യങ്ങളാണ്​ പ​ങ്കെടുക്കുക. ഏകദേശം 60 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന എക്​സ്​പോ നഗരിയി​േലക്ക്​ ലോകത്തി​െൻറ നാനാഭാഗത്തുനിന്ന്​ 4.2 കോടി ആളുകൾ എത്തുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsRiyadh Expo 2030consultancy groupinfrastructure development projects
    News Summary - Bureau Happold awarded contract to prepare master plan for Riyadh Expo 2030
    Similar News
    Next Story
    X