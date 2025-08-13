Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 10:22 AM IST

    ബു​റൈ​ദ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ടീം ​വൈ​ബ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബു​റൈ​ദ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ടീം ​വൈ​ബ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബു​റൈ​ദ ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടീം ​വൈ​ബ്സ് പ​രി​പാ​ടി

    ബു​റൈ​ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബു​റൈ​ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്രോ​ഗ്രാം ടീം ​വൈ​ബ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബു​റൈ​ദ അ​ൽ മി​സ്ബാ​ഹ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ സ്വാ​ലി​ഹ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​വി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഹ്സ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഷ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വ​രു​ന്ന രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഡി​വി​ഷ​ൻ വി​ഹി​തം വെ​ൽ​ഫെയ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​ർ​വി​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജീ​ബ് വ​യ​നാ​ടും പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് സ​ർ​ഗ​വും ചേ​ർ​ന്ന് റീ​ജ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു കൈ​മാ​റി.

    ദാ​ഹി യൂ​നി​റ്റ് മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ നി​ധി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഡി​വി​ഷ​ന്റെ​യും റീ​ജ​നി​ന്റെ​യും വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. ടീം ​വൈ​ബ്സി​ൽ ഡി​വി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും റീ​ജ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഡി​വി​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ ഖൈ​രി​യ്യ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഖ​സീം റീ​ജ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് അ​ഫ​യേ​സ് ലീ​ഡ​ർ ജാ​ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​സ്മാ​ൻ ല​ത്തീ​ഫി ആ​ശം​സ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് സ​അ​ദി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഷീ​ദ് ഹാ​ജി കാ​യം​കു​ളം

    ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

