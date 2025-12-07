Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബു​റൈ​ദ എ​സ്.​ഐ.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:25 AM IST

    ബു​റൈ​ദ എ​സ്.​ഐ.​സി 100 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി

    ബു​റൈ​ദ എ​സ്.​ഐ.​സി 100 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി
    100 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: സ​മ​സ്ത ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​സി) ബു​റൈ​ദ ഘ​ട​കം നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ 100 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​ലു​ണ്ടി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ച​ര​ണാ​ർ​ഥം കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 100 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ‘സ​ഹാ​യ ഹ​സ്തം’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഹ​സ​നി​യ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ ബു​റൈ​ദ ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ജ​മ​ലു​ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, യ​ഹ്‌​യ ത​ങ്ങ​ൾ, ശി​ഹാ​ബു​ദീ​ൻ ത​ല​ക്ക​ട്ടൂ​ർ, സ​വാ​ദ് ദാ​രി​മി, യാ​ക്കു​ബ് ഫൈ​സി, സ​ൽ​മാ​ൻ, മ​ഖ്ബൂ​ൽ, കു​ഞ്ഞാ​പ്പു വെ​ട്ടി​ച്ചി​റ, കോ​യ ഹാ​ജി ക​ള​ത്തി​ൽ, ഉ​മ​ർ ഹാ​ജി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി, ത്വാ​ഹ യ​മാ​നി, ഇ​ൽ​യാ​സ് ദാ​രി​മി, യ​ഹ്​​യ വെ​ള്ള​യി​ൽ, കോ​യ ഹാ​ജി മാ​ങ്കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Financial AssistanceburaidahSaudi ArabiaSIC
