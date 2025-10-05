ബുറൈദ ഒ.ഐ.സി.സി ഗാന്ധി ജയന്തി സ്മൃതി സംഗമംtext_fields
ബുറൈദ: ഒ.ഐ.സി.സി അൽ ഖസീം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ബുറൈദ പ്രിയദർശിനി മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് സജി ജോബ് തോമസ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് കുര്യൻ കോട്ടയം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സുധീർ കായംകുളം, അമീസ് സ്വലാഹി, നജുമുദ്ധീൻ കുട്ടമ്പൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.പി.എം. അശ്റഫ് കോഴിക്കോട് സ്വാഗതവും ട്രഷറൽ അനസ് ഹമീദ് തിരുവനന്തപൂരം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
