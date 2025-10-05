Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:45 AM IST

    ബു​റൈ​ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി സ്മൃ​തി സം​ഗ​മം

    ബു​റൈ​ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി സ്മൃ​തി സം​ഗ​മം
    ബു​റൈ​ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ബു​റൈ​ദ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി സ്മൃ​തി സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് സ​ജി ജോ​ബ് തോ​മ​സ് രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ എ​​ന്റെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം, അ​മീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, ന​ജു​മു​ദ്ധീ​ൻ കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി.​എം. അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ൽ അ​ന​സ് ഹ​മീ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പൂ​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

