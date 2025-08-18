Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​പൂ​ർ​വ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:15 AM IST

    അ​പൂ​ർ​വ ശേഖരങ്ങ​ളു​മാ​യി ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മേ​ള

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പൂ​ർ​വ ശേഖരങ്ങ​ളു​മാ​യി ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മേ​ള
    cancel

    ബു​റൈ​ദ: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മേ​ള​യാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബു​റൈ​ദ 'ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴോ​ത്സ​വം 2025' ലെ ​അ​പൂ​ർ​വ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മേ​ള കാ​ണാ​നും വി​പ​ണ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ്.

    ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ത്‌​സ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ദ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ മേ​ള തു​ട​രും. പ്ര​വി​ശ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ബു​റൈ​ദ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ​യും മ​റ്റും പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വി​വി​ധ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ​യും നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​വ​ർ​ണ​വും തേ​ൻ രു​ചി​യു​മു​ള്ള 'സു​ക്ക​രി' ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​ണ് മേ​ള​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​നം. അ​ൽ ഖ​സീം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള സു​ക്ക​രി​യു​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ട​ൺ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​പ​ണ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ലാ​സ്, സു​ഖാ​യ്, വ​ണ്ണാ​ന, ബ​ർ​ഹി, ഷ​ഖ്‌​റ, മ​ജ്ദൂ​ൾ, ഹൊ​ഷാ​നി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ല്ല ഡി​മാ​ന്റ് ആ​ണ്. അ​ൽ ഖ​സീ​മി​ലെ വി​വി​ധ ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ദി​നം നൂ​റി​ല​ധി​കം ഇ​നം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും വി​പ​ണ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലും ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും മേ​ള​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്. വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ള​യി​ൽ താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യു​വ​തീ, യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ധാ​രാ​ളം തൊ​ഴ​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​പോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​കൃ​ഷി, പ​രി​ച​ര​ണം, വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്, ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​പ​ണ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ത്‌​സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:collectionsburaidahSaudi Arabia Newsdate fair
    News Summary - Buraidah Date Fair with rare collections
    Similar News
    Next Story
    X