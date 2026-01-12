Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:02 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​മാ​യി ബൂ​പ അ​റേ​ബ്യ; ബി​സി​ന​സ് ഘ​ട​ന മാ​റ്റു​ന്നു

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​മാ​യി ബൂ​പ അ​റേ​ബ്യ; ബി​സി​ന​സ് ഘ​ട​ന മാ​റ്റു​ന്നു
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​പ​ണി​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര​ക്കാ​രാ​യ ബൂ​പ അ​റേ​ബ്യ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി വ​ലി​യൊ​രു ബി​സി​ന​സ് പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യെ ഒ​രു ‘ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി’ ആ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ കേ​വ​ലം ഒ​രു ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ദാ​താ​വ് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പാ​യി ബൂ​പ മാ​റും.

    സൗ​ദി ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 231ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​ഭ​ജ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ബി​സി​ന​സി​നാ​യി ഒ​രു ‘ക്ലോ​സ്ഡ് ജോ​യി​ൻ​റ്​ സ്​​റ്റോ​ക്ക് ക​മ്പ​നി’ പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ലെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ളി​യോ, ആ​സ്തി​ക​ൾ, ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ക​രാ​റു​ക​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ബൂ​പ അ​റേ​ബ്യ ഒ​രു ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റ് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി സൗ​ദി ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യാ​യ ‘ത​ദാ​വു​ലി’​ൽ ലി​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പാ​യി മാ​റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​മ്പ​നി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ത​ത്ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന രം​ഗ​ത്ത് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ൻ​കി​ട ദേ​ശീ​യ ഗ്രൂ​പ്പാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള ബൂ​പ​യു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം തേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​മ്പ​നി ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ പൊ​തു​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കും. വി​ഭ​ജ​ന പ്ര​ക്രി​യ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​നി​യ​മ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ, റി​സ്ക് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വി​ശ​ദ​മാ​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഉ​ട​ൻ ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക.

