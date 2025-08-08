Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 8 Aug 2025 7:25 AM IST
    date_range 8 Aug 2025 7:25 AM IST

    കെട്ടിട നിർമാണം; കു​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ലി​ന്​ രാ​ത്രി​യി​ലും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​രോ​ധ​നം

    റി​യാ​ദ്​: കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള​ള അ​ടി​ത്ത​റ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള കു​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ്​ വ​രെ മാ​ത്ര​മേ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട് സെ​ന്റ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​സു​വൈ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന 'ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ഡ്' സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ റി​യാ​ദി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.​ പു​തി​യ ‘ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ഡ്’ പ്ര​കാ​രം രാ​ത്രി​യി​ലും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ൽ​സു​വൈ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട നി​ര​വ​ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി രേ​ഖ​യാ​ണ് കോ​ഡ് എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണം മു​ത​ൽ പ്രാ​രം​ഭ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ൽ, അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി എ​ന്നി​വ വ​രെ​യു​ള്ള കോ​ഡ് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ൽ​സു​വൈ​ദ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

