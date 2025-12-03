സൗദി ബജറ്റ്​ 2026; പൗരന്മാരുടെ താൽപര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റ്​ -സൗദി കിരീടാവകാശി​

സൗദി ബജറ്റ് 2026; പൗരന്മാരുടെ താൽപര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റ് -സൗദി കിരീടാവകാശിtext_fields
റിയാദ്: രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൽ സൗദി ഭരണകൂടത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബജറ്റെന്ന് കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പറഞ്ഞു. 2026ലെ പൊതു ബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദൈവകാരുണ്യത്താൽ സൽമാൻ രാജാവിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും ജനങ്ങളുടെ പരിശ്രമഫലമായുമാണ് ഈ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായതെന്ന് കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.
2026-ൽ ‘വിഷൻ 2030’ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2030ന് അപ്പുറമുള്ള സുസ്ഥിരമായ സ്വാധീനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭാവി തലമുറകൾക്കായി ദേശീയ പരിവർത്തന പരിപാടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിഷൻ നടപ്പാക്കൽ ശ്രമങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കുകയും നേട്ടങ്ങളുടെ വേഗം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
വിഷൻ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സൗദി കൈവരിച്ച ഘടനപരമായ പരിവർത്തനം എണ്ണയിതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളർച്ചാനിരക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പണപ്പെരുപ്പം ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസനത്തിൽ സജീവ പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിഷൻ വഴിയൊരുക്കി. ആഗോള സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ സൗദിയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതിനും വിഷൻ പദ്ധതികൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചതെന്നും കിരീടാവകാശി വ്യക്തമാക്കി.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സൗദി സർക്കാർ തുടരുകയാണ്. യുവാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൽ സൗദി അഭൂതപൂർവമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സൗദി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 25 ലക്ഷത്തിലെത്തി. ഇത് സൗദി തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരംഭകത്വത്തിനുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും സൗദി സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും ഇത് കാരണമായി.
വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിച്ചു. സാമൂഹിക സഹായ പദ്ധതികൾക്കുള്ള തുടർച്ചയായ പിന്തുണ കിരീടാവകാശി സൂചിപ്പിച്ചു. അവ ഏറ്റവും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു. പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും ഭവന നിർമാണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളും കിരീടാവകാശി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
2024 അവസാനത്തോടെ വീടുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ സൗദി കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 65.4 ശതമാനമായി. 2025-ലെ ലക്ഷ്യമായ 65 ശതമാനം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കവിഞ്ഞു. ‘വിഷൻ 2030’ പ്രകാരം സൗദിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ വിപുലീകരണമായി വരുന്ന സൗദി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പോസിറ്റീവ് സൂചകങ്ങളെ കിരീടാവകാശി പ്രശംസിച്ചു.
2026-ലെ ബജറ്റ്, പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയും വഴക്കവും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ സൗദി അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സൂചകങ്ങളിലും റാങ്കിങ്ങിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും കിരീടാവകാശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
