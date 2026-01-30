Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:22 AM IST

    ‘ബ​ജ​റ്റ് വെ​റും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ്​​റ്റ​ണ്ട്’

    ‘ബ​ജ​റ്റ് വെ​റും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ്​​റ്റ​ണ്ട്’
    റി​യാ​ദ്​: നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പോ​ലും വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​റും ‘ക​ട​ലാ​സ് വി​ക​സ​നം’ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് നി​കു​തി വ​ർ​ദ്ധ​ന​വി​ലൂ​ടെ​യും സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.​ഈ ​ബ​ജ​റ്റ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​മെ​ന്നും, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Girl in a jacket

