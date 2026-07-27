ഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച്​ ബ്രിട്ടീഷ്​ പ്രധാനമന്ത്രി

ഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
റിയാദ്: ചെങ്കടലിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തി ഹൂതി മിലിഷ്യ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബർണാം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷക്കും പരമാധികാര സംരക്ഷണത്തിനും ബ്രിട്ടെൻറ പൂർണ പിന്തുണയും ഉറപ്പും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.
സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ബ്രിട്ടെൻറ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ആൻഡി ബർണാമിനെ സൗദി കിരീടാവകാശി ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും പുതിയ ചുമതലയിൽ വിജയ ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.
സംഭാഷണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള മികച്ച സൗഹൃദ ബന്ധത്തിെൻറ പ്രാധാന്യം ഇരുനേതാക്കളും എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും പൊതുതാല്പര്യമുള്ള പ്രധാന പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ചയായി.
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