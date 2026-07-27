Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 July 2026 5:55 PM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 5:55 PM IST

    ഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച്​ ബ്രിട്ടീഷ്​ പ്രധാനമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    • സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു
    • ചെങ്കടൽ സുരക്ഷയും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും ചർച്ച ചെയ്തു
    ഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച്​ ബ്രിട്ടീഷ്​ പ്രധാനമന്ത്രി
    cancel

    റിയാദ്: ചെങ്കടലിലെ അന്താരാഷ്​ട്ര സമുദ്ര ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തി ഹൂതി മിലിഷ്യ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബർണാം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷക്കും പരമാധികാര സംരക്ഷണത്തിനും ബ്രിട്ട​െൻറ പൂർണ പിന്തുണയും ഉറപ്പും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.

    സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ബ്രിട്ട​െൻറ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ആൻഡി ബർണാമിനെ സൗദി കിരീടാവകാശി ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും പുതിയ ചുമതലയിൽ വിജയ ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.

    സംഭാഷണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള മികച്ച സൗഹൃദ ബന്ധത്തി​െൻറ പ്രാധാന്യം ഇരുനേതാക്കളും എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും പൊതുതാല്പര്യമുള്ള പ്രധാന പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ചയായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:houthi attackbritish prime ministerStrongly Condemns
    News Summary - British Prime Minister strongly condemns Houthi attack
    Similar News
    Next Story
    X