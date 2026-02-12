Begin typing your search above and press return to search.
    അൽഉല സന്ദർശിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടാവകാശി വില്യം രാജകുമാരൻ

    അൽഉല സന്ദർശിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടാവകാശി വില്യം രാജകുമാരൻ
    ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടാവകാശി വില്യം രാജകുമാരൻ അൽഉല സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

    അൽഉല: ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടാവകാശി വില്യം രാജകുമാരൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ചരിത്രനഗരമായ അൽഉലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി അമീർ ബദർ ബിൻ അബ്​ദുല്ല ബിൻ ഫർഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും നഗരത്തിലെ വിവിധ ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു.


    ശർആൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച രാജകുമാരൻ, അവിടെ നടപ്പാക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതി​െൻറ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടുകയും ചെയ്തു. അൽഉല ആർട്സ് ഫെസ്​റ്റിവൽ 2026-​െൻറ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ വിസ്മയകരമായ കലാസൃഷ്​ടികൾ അദ്ദേഹം നേരിൽ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു.


    സൗദി-ബ്രിട്ടീഷ് സംയുക്ത സാംസ്കാരിക പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളായ യുവ സൗദി പ്രതിഭകളുമായി വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന് ഈ സംരംഭങ്ങൾ വലിയ കരുത്ത് പകരുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അൽഉലയുടെ പ്രകൃതിഭംഗിയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും നേരിട്ടറിഞ്ഞ സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.

    TAGS:Prince Williamalula
