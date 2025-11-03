Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 8:41 AM IST

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ക്യാ​മ്പ്

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ക്യാ​മ്പ്
    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ഷാ ബൈ​ജു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സാ​റാ​ബാ​യ് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ഷാ ബൈ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​റ​സി​യ സാ​ബു ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സൗ​ദി ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കൃ​ത പ​രി​ശീ​ല​ക ലി​നി വി​വേ​ക് പൊ​തു ആ​രോ​ഗ്യ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ധ​ന്യ ഫെ​ബി​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​ബി രാ​ജേ​ഷ്, ശാ​ലി​നി ദീ​പേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ സോ​ണി​യ മോ​റി​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു സൂ​ര​ജ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​നു ശ​ര​ത്, ഫാ​ത്തി​മ അ​ഫ്സ​ൽ, ജി​ജി ലീ​ന​സ്, ഗീ​തു വി​ഷ്ണു​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നീ​തു രാ​ജേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​നി സ​ന്തോ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

