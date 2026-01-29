Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Jan 2026 10:41 AM IST
    date_range 29 Jan 2026 10:41 AM IST

    ബി.​ആ​ർ.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ നാ​ളെ

    തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കി​ങ്‌​സും കേ​ര​ള ഡ​യ​നാ​മോ​സും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ
    ബി.​ആ​ർ.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ നാ​ളെ
    ബി.​ആ​ർ.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ ക​ളി​ക​ളി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബി.​ആ​ർ.​സി ജി​ദ്ദ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്.

    നാ​ളെ (വെ​ള്ളി) വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബി​ഷാ​ര​ത് ന​യി​ക്കു​ന്ന തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കി​ങ്‌​സ്, ജ​രീ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ഡ​യ​നാ​മോ​സി​നെ നേ​രി​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, മ​ല​ബാ​ർ റോ​യ​ൽ​സും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കി​ങ്സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ര​ള ഡ​യ​നാ​മോ​സ് ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​യി. സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ മ​ല​ബാ​ർ റോ​യ​ൽ​സ് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ നി​സാ​ർ, കേ​ര​ള ഡ​യ​നാ​മോ​സ് താ​രം അ​ബ്ദു​ൽ​ഹാ​ദി എ​ന്നി​വ​രെ ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​ന്മാ​രാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​ബ്‌​ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

