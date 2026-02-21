Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​സ്തി​ഷ്​​ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 7:57 AM IST

    മ​സ്തി​ഷ്​​ക ര​ക്ത​സ്രാ​വം: ജി​സാ​നി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്തി​ഷ്​​ക ര​ക്ത​സ്രാ​വം: ജി​സാ​നി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    cancel
    camera_alt

    നി​ഖി​ൽ മ​ണി​യ​ൻ

    ജി​സാ​ൻ: മ​സ്തി​ഷ്ക്ക ര​ക്ത​സ്രാ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​സാ​ൻ സാം​ത ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി നി​ഖി​ൽ മ​ണി​യ​ൻ (35) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ള്ള​റ​ട വ​ട്ട​ച്ചി​റ കാ​ർ​ത്തി​ക ഭ​വ​നി​ൽ മ​ണി​യ​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ​യും അം​ബി​ക ഗോ​വി​ന്ദ​​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​ണ്.​ജ​നു​വ​രി 29-നാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ നി​ഖി​ലി​നെ അ​ബു​അ​രീ​ഷ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം അ​ഞ്ചി​ന്​ സാം​ത ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    നേ​രി​യ പു​രോ​ഗ​തി ക​ണ്ട​തോ​ടെ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​സ​മി​തി അം​ഗം താ​ഹ കൊ​ല്ലേ​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ബൂ​അ​രീ​ഷ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല വ​ഷ​ളാ​വു​ക​യും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.​അ​ഞ്ച് മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ നി​ഖി​ൽ പു​തി​യ വി​സ​യി​ൽ ജി​സാ​ൻ അ​ബൂ​അ​രീ​ഷി​ലെ റ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റി​ൽ ഷെ​ഫാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം കു​വൈ​ത്തി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: ല​ക്ഷ്മി. മ​ക​ൾ: നി​ഹാ​രി​ക (ര​ണ്ട​ര വ​യ​സ്സ്).

    സ​ഹോ​ദ​രി: നീ​തു. സാം​ത ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ‘ജ​ല’ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി, ഫൈ​സ​ൽ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ജോ​ജോ തോ​മ​സ്, അ​ൽ​അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു. നി​ഖി​ലി​​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ജി​സാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thiruvananthapuram nativeSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Brain hemorrhage: Thiruvananthapuram native undergoing treatment in Jizan passes away
    Similar News
    Next Story
    X