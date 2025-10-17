ഡിജിറ്റൽ വിനോദ മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം: ഗെയിമിംഗിലും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലും വൻ വളർച്ച

ഡിജിറ്റൽ വിനോദ മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം: ഗെയിമിംഗിലും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലും വൻ വളർച്ചtext_fields
റിയാദ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിനോദ മേഖലയിൽ മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, വീഡിയോ ഗെയിം കൺസോൾ വ്യവസായം മുൻവർഷത്തെ ഇതേ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 102 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആധുനിക സംവേദനാത്മക സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായുള്ള പ്രാദേശിക വിപണി വികസിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഡിജിറ്റൽ വിനോദ മേഖലയിലെ വർധിച്ച നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമാണിത്.
2024-ൻ്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഈ മേഖലയിലെ വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം 303 ആയിരുന്നത് 2025-ൻ്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 614 ആയി വർധിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ 290 രജിസ്ട്രേഷനുകളുമായി റിയാദ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. മക്ക 166 രജിസ്ട്രേഷനുകളോടെ രണ്ടാമതും, ഈസ്റ്റേൻ പ്രൊവിൻസ് 86 രജിസ്ട്രേഷനുകളോടെ മൂന്നാമതുമാണ്. ഖസീം 17, അസീർ 12 എന്നിങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കുന്നതായി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ബിസിനസ് സെക്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിർച്വൽ, ഓഗ്മെൻ്റ്ഡ് റിയാലിറ്റി (വി.ആർ ആൻഡ് എ.ആർ) സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലയും ഈ പാദത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച തുടർന്നു. 2025-ൻ്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഈ മേഖല 59 ശതമാനം വളർച്ച നേടി, രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം 10,500 ആയി. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 6,600 ആയിരുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗമാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. ഈ മേഖലയിലും 6,400 രജിസ്ട്രേഷനുകളുമായി റിയാദ് തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ. മക്ക 2,100, ഈസ്റ്റേൻ പ്രൊവിൻസ് 1,088, മദീന 324, ഖസീം 149 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു മേഖലയിലെ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ. ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യകളോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന താൽപ്പര്യവും സൗദി വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡ്രൈവും ഈ കണക്കുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register