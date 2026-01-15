Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​ക്ഷ​ര​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ഭൂ​മി​യാ​യി ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ്’

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​ക്ഷ​ര​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ഭൂ​മി​യാ​യി ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ്’
    ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ്’ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തൂ​ണേ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ ലി​റ്റ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ്’ പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തൂ​ണേ​രി മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യു​ഗ​ത്തി​ലും വാ​യി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം പ​ക​രം വെ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വ​ഹീ​ദ് സ​മാ​ൻ, ബ്ലോ​ഗ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷാ​ദ് ക​രു​മാ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ 50ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.ആ​ത്മ​ക​ഥ​ക​ൾ, നോ​വ​ലു​ക​ൾ, ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, മ​ത ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ കൊ​ടി​മ​രം, പ​ഴ​യ ജി​ദ്ദ ന​ഗ​രം, വ​യ​നാ​ട് ചു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പൗ​ലോ കൊ​യ്‌​ലോ​യു​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യി​ലെ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി. എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഹോ​ക്കി​ങ്, എ​സ്.​കെ. പൊ​റ്റ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ൻ​വാ​സു​ക​ളും മേ​ള​ക്ക് ഗാം​ഭീ​ര്യം പ​ക​ർ​ന്നു. പ്രി​ൻ​സാ​ദ് പാ​റാ​യി ന​യി​ച്ച ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സെ​ഷ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. കാ​പ്പി​ക്കു​രു​വി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ 'ബു​ക്ക് എ ​കോ​ഫി' പ​വ​ലി​യ​ൻ, ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഒ) ഒ​രു​ക്കി​യ രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വാ​യ​ന സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​മാ​യി 'ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ്' മാ​റി.

