‘ടൈം സോണുകളിലെ മൂന്നു കുട്ടികൾ’ പുസ്തക കവർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ജുബൈൽ: 16 വർഷമായി സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പന്തളം സ്വദേശി എൻ. സനിൽകുമാറിെൻറ ആദ്യ പുസ്തകമായ ‘ടൈം സോണുകളിലെ മൂന്നു കുട്ടികൾ’ എന്ന കൃതിയുടെ കവർ ചിത്രം കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ അഡ്വ. ശാന്തകുമാർ എം.എൽ.എ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ നിസാമുദ്ദീൻ ഐ.എ.എസ്, എൻ.സി. മനോജ് കുളനട എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നോറ പബ്ലിക്കേഷൻസാണ് പ്രസാധകർ. പ്രമുഖ ചിത്രകാരൻ എം.സി. സുനിൽകുമാറാണ് കവർ ഡിസൈൻ ഒരുക്കിയത്.
പരമ്പരാഗതമായ അധ്യാപന-രക്ഷാകർത്തൃ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്, സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു ആന്തരിക തീർത്ഥാടനമാണ് ഈ പുസ്തകമെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എൻ. സനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.
പത്തനംതിട്ട പന്തളം തെക്കേക്കര മല്ലിക ശ്രീവിലാസം വീട്ടിൽ നാരായണക്കുറുപ്പിെൻറയും ഓമനയമ്മയുടെയും മകനാണ് എൻ. സനിൽകുമാർ. അനുജയാണ് ഭാര്യ. സത്യജിത്, ദേവജിത് എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
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