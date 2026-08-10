'മാസ് ജിദ്ദ രംഗ് തരംഗ്'; ബോളിവുഡ് ഗായകൻ ബസ്സാം നയിച്ച സംഗീത വിരുന്ന് ഹൃദ്യമായിtext_fields
ജിദ്ദ: 'രംഗ് തരംഗ്' എന്ന പേരിൽ മാസ് ജിദ്ദയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത സായാഹ്നം സംഗീതാസ്വാദകർക്ക് ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായി. ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒരുക്കിയ പരിപാടിയിൽ മലയാളികളെ കൂടാതെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സദസ്സ് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു.
ബോളിവുഡ് ഗായകൻ ബസ്സാം, ജിദ്ദയിലെ മറ്റു ഗായകരായ നൂഹ് ബീമാപ്പള്ളി, സോഫിയ സുനിൽ, റൈസ ആമിർ, അദ്നാൻ, റാഫി ആലുവ, മൻസൂർ പാങ്ങ്, ഐശ്വര്യ അനിൽ, ഹരിഷ്മ, ആർദ്ര, അഫ്രാ സബിൻ റാഫി, രമ്യ ബ്രൂസ്, ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവർ വിവിധ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഹന, ഹിബ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച മനോഹരമായ നൃത്താവതരണവും ഏറെ ആകർഷണമായി. സുവിജ സത്യനും ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടിയും അവതാരകരായിരുന്നു. നവാസ് ബീമാപ്പള്ളി, ഗഫൂർ മാഹി, അഷ്റഫ് ചുക്കൻ എന്നിവർ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു. ഇസ്മായിൽ മണ്ണാർക്കാട് ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നിയന്ത്രിച്ചു.
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