Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Nov 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 12:46 PM IST

    വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി

    വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി
    അ​ബ്​​ദു​ൽ ന​സീ​ർ

    Listen to this Article

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​വെ വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ഗോ​ര​ഖ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്​​ദു​ൽ ന​സീ​റി​​ന്റെ (50) മൃ​ത​ദേ​ഹം ത്വാ​ഇ​ഫ് സൈ​ൽ റോ​ഡി​ലെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ജു​ഫാ​ലി മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന ന​സീ​ർ ഇ​തു​വ​രെ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ​ക​ട വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖൈ​സി​​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി​യി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ത്വാ​ഇ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നാ​ല​ക​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന തി​ര​ക്കേ​റി​യ നി​ര​ത്തു​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ. അ​ല്ലാ​ത്ത​തൊ​ക്കെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ​യോ ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​ര​മോ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഏ​റെ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങ് അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ നാ​ല​ക​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

