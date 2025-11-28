Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയു.പി സ്വദേശിയുടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 3:57 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 3:57 PM IST

    യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഹഫറിൽ ഖബറടക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഹഫറിൽ ഖബറടക്കി
    cancel
    camera_alt

    ഗുൾഫാൻ ഖാ​ൻ

    Listen to this Article

    ഹഫർ: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഹഫർ അൽ ബാത്വിനിൽ മരിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി ഗുൾഫാൻ ഖാ​ന്റെ (32) മൃതദേഹം സംസ്​കരിച്ചു. നാല് വർഷമായി ഹഫർ അൽ ബാത്വിൻ സനാഇയ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗുൾഫാൻ ഖാൻ. കഴിഞ്ഞ മാസം റൂമിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് കിങ്​ ഖാലിദ് ജനറൽ ആശുപത്രി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

    ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ച് മരിച്ചു. ഭാര്യ: റേഷ്മ ബാനോ. മക്കൾ: അർബീന ഖാൻ, ജുനീറ ഖാൻ. മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം മലയാളി സാമൂഹികപ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമഫലമായി ഹഫർ ടൗണിലെ പൊതുശ്​മശാനത്തിൽ ഖബറടക്കി. മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾ ഒ.ഐ.സി.സി ഹഫർ അൽ ബാത്വിൻ പ്രസിഡൻറ്​ വിബിൻ മറ്റത്തി​​ന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ പൂർത്തിയാക്കിയത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICC saudiuttarpradesh nativeObit Saudi
    News Summary - Body of UP native buried in Hafr
    Similar News
    Next Story
    X