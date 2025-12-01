Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:09 PM IST

    യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി

    യു.പി സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി
    അ​ലി ഇ​ർ​ഷാ​ദ്

    Listen to this Article

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച യു.​പി. സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സൗ​ദി​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ത്വാ​ഇ​ഫി​ന്​ സ​മീ​പം സെ​യി​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ട്രെയി​ല​റു​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​നം കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് മീ​റ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി അ​ലി ഇ​ർ​ഷാ​ദി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ്​ ത്വാ​ഇ​ഫ് ഇ​ബ്നു അ​ബ്ബാ​സ് മ​സ്ജി​ദ് മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​പ​ക​ട വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കാ​നും മ​റ്റു​ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും കെ.​എം.​സി.​സി ത്വാ​ഇ​ഫ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ നാ​ല​ക​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:UP Nativegulfburied body
    News Summary - Body of UP native buried
